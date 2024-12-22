В Раде перечислили шаги Трампа по завершению украинского конфликта

Дубинский: Трамп может завершить конфликт на Украине за 24 часа

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может закончить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Депутат считает, что достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия (руками Франции и Великобритании), ограничить работу Starlink и сделать поставку вооружений и финансовую помощь зависимыми от прекращения огня.

Ранее будущий американский лидер заявил о намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Американский политик уточнял, что будет использовать поддержку Киева со стороны США «в качестве рычага давления» на Москву.

Трамп сообщил, что Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить кровопролитие. Кроме того, Трамп добавил, что другой стороной договора должна стать Россия.