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18:31, 22 декабря 2024Бывший СССР

В Раде перечислили шаги Трампа по завершению украинского конфликта

Дубинский: Трамп может завершить конфликт на Украине за 24 часа
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может закончить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Депутат считает, что достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия (руками Франции и Великобритании), ограничить работу Starlink и сделать поставку вооружений и финансовую помощь зависимыми от прекращения огня.

Ранее будущий американский лидер заявил о намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Американский политик уточнял, что будет использовать поддержку Киева со стороны США «в качестве рычага давления» на Москву.

Трамп сообщил, что Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить кровопролитие. Кроме того, Трамп добавил, что другой стороной договора должна стать Россия.

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