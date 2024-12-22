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07:13, 22 декабря 2024Бывший СССР

В России рассказали о «неправильном пути» Украины

Сальдо: пропаганда и сносы памятников отвращают от Украины даже сторонников
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пропаганда, переписывание истории, переименования улиц и сносы памятников вынуждают отворачиваться от Украины даже своих сторонников. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, киевская власть предпринимает попытки вычеркнуть из памяти украинцев определенные исторические моменты. В частности, Сальдо раскритиковал переименование улицы Суворова в европейскую в Одессе, а также сносы памятников.

«В Херсоне вроде бы как людей мало, но тем не менее переименовывают улицы. Зачем? Сами себе вредят и как раз настраивают даже тех, кто ждал возвращения ВСУ в Херсон два года назад, против себя. Это неправильный путь, и этого делать нельзя», — сказал глава региона.

Ранее Сальдо заявил, что размен Донбасса и Новороссии на отсутствие Украины в НАТО не может быть условием для мирного соглашения с Россией. «Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст?» — сказал политик, добавив, что эти земли являются «исторической российской территорией».

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