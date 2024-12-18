Сальдо заявил о недопустимости размена Донбасса и Новороссии на переговорах

Размен Донбасса и Новороссии на отсутствие Украины в НАТО не может быть условием для мирного соглашения, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст?» — сказал политик, добавив, что эти земли являются «исторической территорией» Россией и «восстановлением исторической справедливости».

Ранее политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Трамп предпримет попытку урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. «Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО», — рассказал исследователь.