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04:09, 18 декабря 2024Бывший СССР

Сальдо заявил о недопустимости размена Донбасса и Новороссии

Сальдо заявил о недопустимости размена Донбасса и Новороссии на переговорах
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Размен Донбасса и Новороссии на отсутствие Украины в НАТО не может быть условием для мирного соглашения, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст?» — сказал политик, добавив, что эти земли являются «исторической территорией» Россией и «восстановлением исторической справедливости».

Ранее политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Трамп предпримет попытку урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. «Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО», — рассказал исследователь.

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