В российском городе прогремела серия взрывов

Shot: в Орле прогремело около десяти взрывов

В Орле произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, прозвучало около десяти глухих взрывов. Кроме того, на окраине города были видны яркие вспышки в небе. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официальных комментариев о произошедшем не поступало. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, также сообщалось о взрыве в Казани. Он раздался в районе жилого комплекса «Арт-Сити». Позднее власти республики объяснили, что причиной стали работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки беспилотников.