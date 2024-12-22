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01:58, 22 декабря 2024Россия

В российском городе прогремела серия взрывов

Shot: в Орле прогремело около десяти взрывов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Орле произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, прозвучало около десяти глухих взрывов. Кроме того, на окраине города были видны яркие вспышки в небе. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официальных комментариев о произошедшем не поступало. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, также сообщалось о взрыве в Казани. Он раздался в районе жилого комплекса «Арт-Сити». Позднее власти республики объяснили, что причиной стали работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки беспилотников.

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