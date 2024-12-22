Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:42, 22 декабря 2024Россия

Власти Казани назвали причину взрыва рядом с жилым комплексом

Казанские власти объяснили взрыв в ЖК работой оперативных служб по ликвидации ЧС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Громкий хлопок, прозвучавший в районе жилого комплекса «Арт-Сити», произошел в результате работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова, передает РИА Новости.

«В рамках введенного режима ЧС для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС. [Ведутся] плановые работы штаба», — рассказали в пресс-службе.

О происшествии стало известно ранее. Сообщалось, что взрыв прогремел около «Арт-Сити», расположенного неподалеку от ЖК «Лазурные небеса», который был атакован украинскими дронами утром 21 декабря.

До этого глава Татарстана раскрыл подробности утренней атаки. Он рассказал, что из восьми украинских беспилотников, атаковавших Казань, пять были направлены на жилые дома, другие были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, выяснилось, что на некоторых дронах не сработали взрывчатые вещества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в отделении банка в Петербурге классифицировали как теракт

      Власти Казани назвали причину взрыва рядом с жилым комплексом

      Жители курского села сообщили о расстрелах ВСУ мирных граждан

      Гашек жестко оценил поездку клуба НХЛ в Россию

      В Пентагоне раскрыли цель ударов по Сане

      Трамп назначит телепродюсера послом в Великобритании

      В Израиле ответили на слова Папы Римского о войне в Газе

      В Петербурге пенсионер поджег два банкомата и попытался поджечь еще один

      На Украине сотрудники ТЦК оправдались за «выкуривание» мужчины из машины

      В российском регионе уничтожили украинскую ракету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше