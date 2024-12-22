Власти Казани назвали причину взрыва рядом с жилым комплексом

Казанские власти объяснили взрыв в ЖК работой оперативных служб по ликвидации ЧС

Громкий хлопок, прозвучавший в районе жилого комплекса «Арт-Сити», произошел в результате работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова, передает РИА Новости.

«В рамках введенного режима ЧС для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС. [Ведутся] плановые работы штаба», — рассказали в пресс-службе.

О происшествии стало известно ранее. Сообщалось, что взрыв прогремел около «Арт-Сити», расположенного неподалеку от ЖК «Лазурные небеса», который был атакован украинскими дронами утром 21 декабря.

До этого глава Татарстана раскрыл подробности утренней атаки. Он рассказал, что из восьми украинских беспилотников, атаковавших Казань, пять были направлены на жилые дома, другие были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, выяснилось, что на некоторых дронах не сработали взрывчатые вещества.