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19:36, 21 декабря 2024Россия

Раскрыты подробности об атаке украинских беспилотников на Казань

Минниханов: пять атаковавших Казань БПЛА были направлены на жилые дома
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Из восьми украинских БПЛА, атаковавших Казань, пять были направлены на жилые дома. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба руководителя региона.

«Мы никогда не ждали, что противник будет атаковать жилые дома. Из восьми беспилотников только два, ну, три, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса», — сказал Минниханов. Он заверил, что пострадавших в результате атаки нет.

«На некоторых летательных аппаратах взрывчатые вещества не сработали, они ликвидируются. Поэтому мы провели мероприятия по эвакуации людей», — добавил руководитель региона. Он оценил обстановку в Казани как стабильную.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских дронов на жилые дома в Казани. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Перед этим член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил уверенность в том, что Россия ответит на атаку дронов на Казань. «Отвечать [мы будем] как всегда, как мы это делать умеем», — заверил депутат.

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