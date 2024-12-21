Путину доложили об атаке ВСУ на Казань

Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Казань, он на связи с военными

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилые дома в Казани. Глава государства на связи с военными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.

Российский лидер регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства. Дважды в сутки Путин получает доклады от всех военачальников, рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин поговорил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки на гражданскую инфраструктуру Казани.

Атака ВСУ на российский город произошла утром 21 декабря. Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в Казани было зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из них атаковали жилые дома. Очевидцы сняли прилеты на видео, запечатлев удары по ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен». Позднее в Татарстане был введен режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС. По словам руководителя пресс-службы раиса Лилии Галимовой, режим ЧС касается лиц, которые занимаются ликвидацией последствий атаки дронов.

Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия ответит на массовый налет украинских дронов на Казань. «Отвечать [мы будем] как всегда, как мы это делать умеем», — подчеркнул он.