«За это надо отвечать». В России обратились к Зеленскому после атаки дронов на Казань. Ему напомнили об одном событии

Депутат ГД Колесник: Россия ответит на атаку дронов на Казань

Россия ответит на массовый налет украинских беспилотных летательных аппаратов на жилые дома в Казани. Об этом высказался в беседе с «Лентой.ру» член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, напомнив украинскому президенту Владимиру Зеленскому об одном грядущем событии.

По его словам, за удар по российскому городу и то, что целью стали мирные дома, придется отвечать. «Отвечать [мы будем] как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор [использовать]», — заявил парламентарий.

Он также напомнил о приближении дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа — 20 января.

Зеленский очень надеется, что денежная помощь сохранится. Он поддерживает в напряжении всех нас этими дроновыми атаками. Тем не менее паровоз идет вперед Андрей Колесник член Комитета Госдумы по обороне

ВСУ атаковали элитные высотки в Казани

Атака произошла утром 21 декабря. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что в Казани было зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из них атаковали жилые дома. Очевидцы сняли прилеты на видео, запечатлев удары по ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен». На кадрах было видно, как беспилотник летит на уровне верхней части дома, а затем врезается в него.

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Минниханов, реагируя на случившееся, акцентировал внимание на том, что ВСУ атакуют мирных жителей. «Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — сказал он. Глава региона вместе с тем призвал жителей Татарстана не поддаваться панике.

Как уточнили в Министерстве обороны, дроны атаковали город тремя волнами с разных направлений. Атака происходила с 7:40 до 9:20. Три беспилотника были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.

В России назвали налет на Казань эскалацией террора

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Киев наращивает эскалацию террора. «Мы видели, что происходило в последнюю неделю. И вот эта атака на Казань расширяет сферу этой преступной деятельности. Конечно, без ответа с нашей стороны это не останется», — высказался сенатор.

По данным Shot, в ходе атаки на Казань ВСУ использовали беспилотники «Лютый», сделанные по прототипу PD-2. Дальность полета таких БПЛА составляет 1000 километров, они могут нести круг с боевой частью до 50 килограммов. Mash между тем указал, что такие беспилотники использовались для атаки на Москву осенью. Тогда силы ПВО сбили дроны в Раменском.