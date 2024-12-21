В России высказались об ответе на атаку дронов на Казань

Депутат Колесник сообщил, что Россия ответит на атаку дронов на Казань

Россия ответит на атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Казань, сообщил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

То, что удар по Казани произошел и более того, попали на мирные дома, за это надо отвечать Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

«Отвечать [мы будем] как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор [оказать]», — отреагировал Колесник.

Депутат отметил, что 20 января — день инаугурации избранного президента Дональда Трампа — приближается.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский очень надеется, что денежная помощь сохранится. Он поддерживает в напряжении всех нас этими дроновыми атаками. Тем не менее паровоз идет вперед», — заключил он.

Вооруженные силы Украины утром 21 декабря атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах. На месте работают оперативные службы, эвакуированных поручили разместить и обеспечить питанием и теплыми вещами.

