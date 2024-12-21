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14:43, 21 декабря 2024Россия

В России высказались об ответе на атаку дронов на Казань

Депутат Колесник сообщил, что Россия ответит на атаку дронов на Казань
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Россия ответит на атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Казань, сообщил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

То, что удар по Казани произошел и более того, попали на мирные дома, за это надо отвечать

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

«Отвечать [мы будем] как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор [оказать]», — отреагировал Колесник.

Депутат отметил, что 20 января — день инаугурации избранного президента Дональда Трампа — приближается.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский очень надеется, что денежная помощь сохранится. Он поддерживает в напряжении всех нас этими дроновыми атаками. Тем не менее паровоз идет вперед», — заключил он.

Вооруженные силы Украины утром 21 декабря атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах. На месте работают оперативные службы, эвакуированных поручили разместить и обеспечить питанием и теплыми вещами.

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