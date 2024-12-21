В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС

В Татарстане введен режим ЧС для органов власти и МЧС из-за атаки дронов

В Татарстане введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для органов власти и подразделений МЧС из-за атаки украинских беспилотников на Казань. Соответствующее распоряжение в субботу, 21 декабря, подписал Раис республики Рустам Минниханов, передает «Татар-информ».

По словам руководителя пресс-службы Раиса, Лилии Галимовой, режим ЧС касается лиц, которые занимаются ликвидацией последствий атаки дронов. На население республики эти мероприятия не распространяются.

Восемь прилетов украинских беспилотников по Казани были зафиксированы утром 21 декабря. Шесть из них пришлись на жилые дома.