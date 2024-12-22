Выручка Apple от продажи AirPods достигла рекордных значений

Techspot: за год выручка Apple только от продажи AirPods превысила $18 млрд

Выручка корпорации Apple от продаж наушников AirPods с 2021 года стабильно превышает 18 миллиардов долларов ежегодно. Об этом сообщает Techspot.

Отмечается, что данные отражают только выручку, а не чистую прибыль. Аналитики предполагают, что к 2029 году продажи AirPods могут обойти продажи планшетов iPad, заняв третье место в рейтинге самых прибыльных продуктов Apple после iPhone и Mac.

Ключевые факторы успеха — доступная цена и высокая популярность среди владельцев iPhone (около 40 процентов пользователей iPhone в 2022 году также использовали AirPods), подчеркивает издание. С учетом 1,5 миллиарда активных пользователей iPhone, это означает 600 миллионов пользователей AirPods.

В середине сентября AirPods Pro одобрили в США для использования в качестве слухового аппарата. Американский регулятор заключил, что наушники действительно могу усиливать звуки для людей с нарушением слуха.