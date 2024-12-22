Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:42, 22 декабря 2024Наука и техника

Выручка Apple от продажи AirPods достигла рекордных значений

Techspot: за год выручка Apple только от продажи AirPods превысила $18 млрд
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Выручка корпорации Apple от продаж наушников AirPods с 2021 года стабильно превышает 18 миллиардов долларов ежегодно. Об этом сообщает Techspot.

Отмечается, что данные отражают только выручку, а не чистую прибыль. Аналитики предполагают, что к 2029 году продажи AirPods могут обойти продажи планшетов iPad, заняв третье место в рейтинге самых прибыльных продуктов Apple после iPhone и Mac.

Ключевые факторы успеха — доступная цена и высокая популярность среди владельцев iPhone (около 40 процентов пользователей iPhone в 2022 году также использовали AirPods), подчеркивает издание. С учетом 1,5 миллиарда активных пользователей iPhone, это означает 600 миллионов пользователей AirPods.

В середине сентября AirPods Pro одобрили в США для использования в качестве слухового аппарата. Американский регулятор заключил, что наушники действительно могу усиливать звуки для людей с нарушением слуха.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В массовом ДТП в Москве пострадали 15 человек

      Мосгортранс дал комментарий после аварии с пожарной машиной и электробусом

      60-летняя топ-модель снялась без штанов для журнала

      Фицо назвал визит в Москву реакцией на слова Зеленского

      Маск возмутился расходами США на оборону Европы

      Орбан заявил об изменении ситуации вокруг украинского конфликта

      Российская синхронистка-чемпионка высказалась о возвращении на международные старты

      Стало известно о прогнозах на лечение больного раком Карла III в 2025 году

      Сенатор назвал действующий Конгресс худшим за всю американскую историю

      Фицо поделился фото с Путиным в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше