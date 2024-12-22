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07:10, 22 декабря 2024Мир

Юрист назвала запрещенные для запуска фейерверков места на улице

Юрист Спиридонова: запускать салюты на балконах, возле домов и в метель нельзя
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Запускать салюты на балконах, возле деревьев, жилых домов и в метель нельзя. При этом на открытой местности и лицами старше 16 лет — можно, рассказала член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова, пишет РИА Новости.

«Существуют определенные нормы, регулирующие правила запуска фейерверков и петард. В частности, нельзя их запускать в помещениях (на крышах, балконах, из окон), вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи», — напомнила эксперт россиянам.

В свою очередь, запускать пиротехнику можно на открытой местности в радиусе 50 метров от домов. Рядом не должно быть деревьев, линий электропередачи, добавила она.

Ранее сообщалось, что россиянам захотели запретить запуск фейерверков во дворах. Разработать такие правила использования пиротехники в крупных городах призвал Минстрой депутат Михаил Ветров. По его словам, сейчас запуск фейерверков в стране никак не регулируется.

До этого юристы предупредили россиян, что фейерверки опасно запускать рядом с больницами и автозаправками. В первом случае они могут нарушить покой пациентов и вызвать проблемы с медицинским оборудованием, а во втором — спровоцировать взрывы.

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