Россиянам захотели запретить фейерверки во дворах

Депутат Ветров призвал Минстрой запретить россиянам запуск фейерверков во дворах

Россиянам захотели запретить запуск фейерверков во дворах. Разработать такие правила использования пиротехники в крупных городах призвал Минстрой депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.

Автор инициативы заявил, что сейчас запуск фейерверков в стране никак не регулируется. Практически бесконтрольные залпы пиротехники опасны для жителей — часть изделий может попасть в окна или в автомобили на стоянке и вызвать пожары. Помимо этого, салюты могут быть источниками стресса для пожилых людей, детей и домашних животных.

Ветров предложил увеличить бдительность и разработать единые правила запуска фейерверков для всех городов и населенных пунктов. В частности, стоит запретить использование пиротехники во дворах жилых домов, рядом с автозаправочными станциями, парковками и медучреждениями. Кроме того, нужно разработать рекомендации по созданию безопасных площадок для запуска фейерверков, заключил депутат.

Ранее юристы предупредили россиян, что фейерверки опасно запускать рядом с больницами и автозаправками. В первом случае они могут нарушить покой пациентов и вызвать проблемы с медицинским оборудованием, а во втором — спровоцировать взрывы.