Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:28, 11 декабря 2024Экономика

Россиянам захотели запретить фейерверки во дворах

Депутат Ветров призвал Минстрой запретить россиянам запуск фейерверков во дворах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россиянам захотели запретить запуск фейерверков во дворах. Разработать такие правила использования пиротехники в крупных городах призвал Минстрой депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.

Автор инициативы заявил, что сейчас запуск фейерверков в стране никак не регулируется. Практически бесконтрольные залпы пиротехники опасны для жителей — часть изделий может попасть в окна или в автомобили на стоянке и вызвать пожары. Помимо этого, салюты могут быть источниками стресса для пожилых людей, детей и домашних животных.

Ветров предложил увеличить бдительность и разработать единые правила запуска фейерверков для всех городов и населенных пунктов. В частности, стоит запретить использование пиротехники во дворах жилых домов, рядом с автозаправочными станциями, парковками и медучреждениями. Кроме того, нужно разработать рекомендации по созданию безопасных площадок для запуска фейерверков, заключил депутат.

Ранее юристы предупредили россиян, что фейерверки опасно запускать рядом с больницами и автозаправками. В первом случае они могут нарушить покой пациентов и вызвать проблемы с медицинским оборудованием, а во втором — спровоцировать взрывы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

      Стало известно имя возможного оппонента Лукашенко на предстоящих выборах президента

      В России оценили рост экономики за пять лет

      В Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах

      Звезда «Слова пацана» ответил на критику прыщей на лице

      ФСБ задержала экс-замглавы корпорации развития российского региона по делу о коррупции

      Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

      Трампа заподозрили в готовности разморозить активы Банка России

      Маск назвал безумием объем американского финансирования Украины

      Прятавшийся в чуме дезертир из Российской армии попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше