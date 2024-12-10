Россиянам назвали запрещенные для запуска фейерверков места на улице

Юрист Русяев напомнил о запрете запускать фейерверки около заправок и больниц

Фейерверки нельзя запускать около автозаправок и больниц. Запрещенные для использования пиротехники места на улице назвал россиянам юрист Илья Русяев, пишет NEWS.ru.

Залпы фейерверков вблизи медицинских учреждений станут сильным источником шума и нарушат покой пациентов. «Особенно это критично для людей, находящихся в реанимации или проходящих сложное лечение, где спокойная обстановка играет важнейшую роль», — пояснил эксперт. Кроме того, громкие звуки могут нарушить работу сложного медицинского оборудования.

Помимо этого, фейерверки нельзя запускать рядом с жилыми домами. Искры или части пиротехнического изделия рискуют попасть в окна, на балконы или чердаки зданий — это чревато пожарами, предупредил Русяев.

Другие запрещенные для использования пиротехники локации — автозаправки, газопроводы, линии электропередачи и другие пожаро- или взрывоопасные зоны. «Фейерверк, залетевший на территорию АЗС, может стать причиной мощного взрыва, угрожающего не только имуществу, но и жизни людей. Аналогичные запреты действуют для зон рядом с военными частями, поскольку запуск пиротехники может быть воспринят как провокация или угроза безопасности», — заключил специалист.

Ранее эксперты заявили, что к 1 января пиротехника в России может подорожать на 25 процентов. Почти вся эта продукция китайского производства, а в КНР цены растут на 10-15 процентов, оптовые партии — на 12-25 процентов. К этому прибавляются российские условия: трудности с трансграничной оплатой и доставкой, а также дорожающий юань.