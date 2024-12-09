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17:06, 9 декабря 2024Экономика

Россиянам предсказали цены на салюты к Новому году

Пиротехник Самошин: к 1 января пиротехника может подорожать на 25 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

К 1 января пиротехника может подорожать более чем на 25 процентов. Об этом заявил вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин. Его процитировало издание «Абзац».

Он напомнил, что почти вся эта продукция китайского производства, а в КНР цены растут на 10-15 процентов, оптовые партии — на 12-25 процентов. К этому прибавляются российские условия: трудности с трансграничной оплатой и доставкой, а также дорожающий юань. Кроме того, импорт фейерверков из Китая падает, а значит, российский потребитель уже не может надеяться на скидки.

Ранее сообщалось, что от новогоднего салюта отказались власти Перми. Это они объяснили усилением мер безопасности. Позже стало известно, что салют отменили в Петропавловске-Камчатском.

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В свою очередь, депутат Госдумы Николай Новичков призвал россиян отказаться от массовых новогодних гуляний из-за продолжения специальной военной операции. Он уверен, что подобные увеселения не вписываются в текущее время.

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