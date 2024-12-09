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11:34, 9 декабря 2024Россия

В российском регионе отменили новогодний салют

Глава Камчатки Солодов отменил новогодний салют в Петропавловске-Камчатском
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock / Fotodom

В Петропавловске-Камчатском отменили новогодний салют. Об этом сообщил глава Камчатки Владимир Солодов в Telegram-канале.

«Принял решение отменить новогодний салют. Считаю, что наш святой долг — поддержка тех, кто прямо сейчас находится на передовой и выполняет задачи специальной военной операции», — написал глава российского региона.

От новогоднего салюта ранее отказались власти Перми. В мэрии объяснили подобное решение усилением мер безопасности.

В Госдуме тем временем призвали отказаться от массовых новогодних гуляний из-за проведения специальной военной операции (СВО). Депутат Николай Новичков подчеркнул, что исключение в этом вопросе стоит делать только для детей.

ЖЗЛ
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