В российском регионе отменили новогодний салют

Глава Камчатки Солодов отменил новогодний салют в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском отменили новогодний салют. Об этом сообщил глава Камчатки Владимир Солодов в Telegram-канале.

«Принял решение отменить новогодний салют. Считаю, что наш святой долг — поддержка тех, кто прямо сейчас находится на передовой и выполняет задачи специальной военной операции», — написал глава российского региона.

От новогоднего салюта ранее отказались власти Перми. В мэрии объяснили подобное решение усилением мер безопасности.

В Госдуме тем временем призвали отказаться от массовых новогодних гуляний из-за проведения специальной военной операции (СВО). Депутат Николай Новичков подчеркнул, что исключение в этом вопросе стоит делать только для детей.