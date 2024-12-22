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13:19, 22 декабря 2024Экономика

Загрязненный мазутом грунт с пляжей Кубани начнут вывозить быстрее

Глава Кубани: загрязненный мазутом грунт с пляжей Кубани начнут вывозить быстрее
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Грунт с пляжей Кубани, загрязненный мазутом, станут вывозить быстрее. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegmam-канале.

По словам главы Кубани, вместе с Росприроднадзором и экологами было принято решение сместить акцент на максимально быструю уборку и вывоз с прибрежной полосы мазута в воде у берега. Кондратьев пояснил, что данная смесь наиболее опасна для пляжа в силу более жидкой субстанции. Кроме того, он отметил, что специалисты и волонтеры стараются как можно оперативнее вывозить мазут, собранный в целлофановые пакеты, поскольку нефтепродукт может разъедать пластик и вытекать.

Губернатор также рассказал о том, что будет усилен вывоз загрязненного грунта, складываемого в плотные мешки, которые почти не протекают. «Температура сейчас низкая, плотный мазут застывает. Далее поэтапно и как можно быстрее уберем с пляжей все, что собирают сейчас люди, пришедшие на помощь», — заключил чиновник.

Накануне Кондратьев заявил, что на уборку нефтепродуктов с побережья и из акватории Краснодарского края уйдет примерно месяц.

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