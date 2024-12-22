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06:15, 22 декабря 2024Мир

Захарова обвинила Запад в лицемерии после атаки беспилотников на Казань

Захарова: РФ возмущена лицемерным молчанием Запада после атак на Казань
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Киев вымещает бессильную злобу за боевые поражения на мирном населении России. Таким образом атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Казани прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат заявила, что произошедшее — это своего рода месть за успешный саммит БРИКС, который состоялся в октябре, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов России. Кроме того, Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на атаку.

«Возмущены демонстративным лицемерным молчанием "коллективного Запада" и его масс-медиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит», — подчеркнула она.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что из восьми украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших Казань, пять были направлены на жилые дома. Он заверил, что пострадавших в результате атаки нет.

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