Западное финансирование Украины за три года достигло более 230 миллиардов долларов

Финансирование Украины со стороны Запада достигло 238,5 миллиарда долларов

Финансирование Украины со стороны Запада с февраля 2022 года по начало декабря 2024 года достигло 238,5 миллиарда долларов. Это чуть меньше 90 процентов расходов бюджета страны за указанный период, следует из расчетов РИА Новости по информации украинского Минфина, Кильского университета и других открытых данных.

Согласно доступной информации, расходы украинского бюджета в 2022-2023 годах составили 193,3 миллиарда долларов. На 2024 год заложены размере 81,3 миллиарда долларов. В итоге за три года расходы составили 274,6 миллиарда долларов.

В то же время объем помощи, переданной западными странами Украине, составляет 238,5 миллиарда долларов. Это примерно равно 87 процентам от расходов украинского бюджета.

При этом объем западной помощи на 43 процента меньше, чем было обещано — 238,5 миллиарда долларов против 416 миллиардов. Однако по военным поставкам Украина получила 75 процентов от обещанных 176 миллиардов.

Крупнейшим донором Украины за три года были США с 95,2 миллиарда долларов.

12 декабря избранный президента США Дональд Трамп заявил, что новая американская администрация пока не станет раскрывать информацию, готова ли она сократить военную помощь Украине, если та откажется проводить мирные переговоры с Россией.

Однако несколькими днями ранее издание Financial Times написало, что команда Дональда Трампа заявила чиновникам из Европейского союза, что Вашингтон планирует продолжать помощь Киеву.

Также стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в ближайшие дни в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины».