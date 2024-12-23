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10:56, 23 декабря 2024Наука и техника

Обучение роботов ускорили в сотни тысяч раз

Симуляция реального мира ускорила обучение роботов в сотни тысяч раз
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Международная группа ученых создала технологию обучения роботов, которая основана на виртуальных мирах. На это обратило внимание издание ArsTechnica.

Методику разработала группа специалистов под руководством Чжоу Сяня из Университета Карнеги-Меллона (США). Она основана на симуляции реального мира в виртуальном пространстве (VR), который инженеры условно называют 4D. Журналисты сравнили новую технологию обучения с методикой, с помощью которого герои фантастического фильма «Матрица» получали навыки.

Созданная специалистами платформа Genesis позволяет обрабатывать данные в 80 раз быстрее, чем существующие методики симуляции. Также это в 430 тысяч раз быстрее, чем если бы роботов обучали в реальном мире. Система основана на кластере с графическими картами, которые могут одновременно запустить 100 тысяч копий симуляций.

Система на основе подсказок позволяет исследователям создавать сложные среды для тестирования роботов, вводя команды на естественном языке, а не программируя их вручную. Она способна воссоздавать движения персонажей, интерактивные 3D-сцены, лицевую анимацию и многое другое.

Для написания и работы с пользовательским интерфейсом и основным графическим движком ученые используют язык Python. Также ученые раздают доступ к системе виртуальной симуляции бесплатно. «Робототехника должна стать инициативой, которой должно владеть все человечество», — заметил автор Genesis Джим Фан.

В конце декабря госкорпорация «Ростех» продемонстрировала маневренность наземных роботов «Депеша» и «Каракал». Роботы отрабатывали движение по пересеченной местности и преодоление небольших препятствий.

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