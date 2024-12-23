Обучение роботов ускорили в сотни тысяч раз

Международная группа ученых создала технологию обучения роботов, которая основана на виртуальных мирах. На это обратило внимание издание ArsTechnica.
Методику разработала группа специалистов под руководством Чжоу Сяня из Университета Карнеги-Меллона (США). Она основана на симуляции реального мира в виртуальном пространстве (VR), который инженеры условно называют 4D. Журналисты сравнили новую технологию обучения с методикой, с помощью которого герои фантастического фильма «Матрица» получали навыки.
Созданная специалистами платформа Genesis позволяет обрабатывать данные в 80 раз быстрее, чем существующие методики симуляции. Также это в 430 тысяч раз быстрее, чем если бы роботов обучали в реальном мире. Система основана на кластере с графическими картами, которые могут одновременно запустить 100 тысяч копий симуляций.
Система на основе подсказок позволяет исследователям создавать сложные среды для тестирования роботов, вводя команды на естественном языке, а не программируя их вручную. Она способна воссоздавать движения персонажей, интерактивные 3D-сцены, лицевую анимацию и многое другое.
Для написания и работы с пользовательским интерфейсом и основным графическим движком ученые используют язык Python. Также ученые раздают доступ к системе виртуальной симуляции бесплатно. «Робототехника должна стать инициативой, которой должно владеть все человечество», — заметил автор Genesis Джим Фан.
В конце декабря госкорпорация «Ростех» продемонстрировала маневренность наземных роботов «Депеша» и «Каракал». Роботы отрабатывали движение по пересеченной местности и преодоление небольших препятствий.