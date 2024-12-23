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12:57, 23 декабря 2024Ценности

Анна Семенович снялась обнаженной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ann_semenovich

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась обнаженной. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя певица разместила ролик, на котором предстала полностью оголенной, лежа в ванне и прикрывая грудь рукой. При этом знаменитость нанесла на лицо маску и собрала светлые волосы в хвост.

Ранее Семенович снялась в откровенных позах в платье с глубоким вырезом на груди. Исполнительница снялась в леопардовом наряде с глубоким вырезом, который обнажал плечи и часть груди. При этом во время съемки она в том числе позировала, встав на четвереньки на кровати.

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