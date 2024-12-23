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19:42, 23 декабря 2024Ценности

Бородина потратила на торт 9-летней дочери сотни тысяч рублей

Ксения Бородина потратила на торт 9-летней дочери Теоны сотни тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Borodylia

Телеведущая Ксения Бородина потратила на торт 9-летней дочери сотни тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Известно, что младшая дочь звезды Теона отметила день рождения в московском ресторане. На празднике выступила певица Валя Карнавал, а кульминацией торжества стал шестиэтажный торт.

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По данным издания, кондитеры Марина и Максим Синицкие рассказали, что стоимость такого десерта может варьироваться от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. «Здесь сложно к чему-то придраться: красивый цвет, который не кажется слишком приторным. Торт украшен фигурками, которые нравятся девочке. Есть классный центральный элемент — лапка, которая нравится многим детям», — высказались эксперты.

В ноябре Бородина подарила дочери сумку за сотни тысяч рублей. Знаменитость преподнесла дочери черный пуховик бренда Alo Yoga и кожаную сумку хобо с золотой фурнитурой из ассортимента итальянской люксовой марки Miu Miu.

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