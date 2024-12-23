Politico: Британия и Бразилия стали друзьями, несмотря на разногласия по Украине

Британия и союзник России — Бразилия — стали лучшими друзьями, несмотря на разногласия по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.

«Премьер-министр [Британии] Кир Стармер нашел себе нового, неожиданного лучшего друга — Бразилию. Эти отношения основаны на общей приверженности целям борьбы с изменением климата, а шестеренки дипломатии смазываются искренними футбольными шутками», — говорится в материале.

Как отмечает издание, с тех пор как Стармер стал главой британского правительства в июле 2024 года, не менее 12 британских министров совершили 5500-мильную поездку из Лондона в Бразилию, что отражает растущую близость между двумя правительствами по вопросу о насущной необходимости борьбы с глобальным климатическим кризисом.

Любовь к футболу и британской команде «Арсенал» помогла Стармеру и президенту Бразилии Луле да Сильве найти общий язык. «Значительно помогает то, что они оба являются энтузиастами футбола. Первые минуты двусторонней встречи были посвящены футболу», — сказал посол Бразилии в Лондоне Антонио Патриота.

Однако два правительства значительно расходятся в мнениях по основному вопросу внешней политики — конфликту на Украине. «Великобритания сохранила свое место ключевого военного поставщика для Украины при Стармере. Позиция премьер-министра начала немного меняться, поскольку реальность победы Трампа заставляет переосмыслить ситуацию, но Лула давно призывает к урегулированию путем переговоров», — отмечается в тексте.

Кроме того, Бразилия близка к Китаю, своему крупнейшему торговому партнеру, и зависит от поставок удобрений из России для своего обширного сельскохозяйственного сектора. Патриота заявил, что такие разногласия не должны мешать сотрудничеству с Великобританией в области климата.

Бразилия также является союзником России и Китая по БРИКС. В 2025 году страна будет председательствовать.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон.