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07:44, 24 января 2023Мир

Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС

МИД РФ: Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

Фото: Shutterstock

В МИД России сообщили об обращении Бразилии к России с просьбой перенести ее председательство в БРИКС (союзе Бразилии, России, Индии и Китая) на 2025 год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве.

По информации ведомства, Москва положительно отреагировала на это предложение.

«В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить "Группу двадцати" в 2024 года», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что к БРИКС захотели присоединиться порядка 13 стран. По данным посла ЮАР в Москве Макетуки, 6 из 13 стран уже подали официальную заявку на вступление, остальные — только проявили интерес. Указывается, что желание стать частью международной организации выразили Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Марина Совина
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