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09:25, 22 января 2023Мир

Шесть стран подали заявки на вступление в БРИКС

Посол ЮАР в Москве Макетука заявил об интересе 13 стран к вступлению в БРИКС

Фото: Shutterstock

К союзу Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) захотели присоединиться порядка 13 стран. Об этом заявил посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука, передает РИА Новости.

По данным посла, шесть стран из 13 уже подали официальную заявку на вступление, остальные — только проявили интерес. Указывается, что желание стать частью международной организации выразили Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

«Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке... Все входящие в БРИКС страны приветствуют расширение. Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны соответствующие модальности – какие критерии мы используем», — заявил Макетука.

Ранее Макетука рассказал, что ЮАР ожидает президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, который должен пройти в августе. Он уточнил, что приглашение российскому лидеру будет направлено позже.

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Варвара Кошечкина
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