Бывшего фаворита Трампа уличили в скандале с проституцией и растлением несовершеннолетних

Экс-сенатора от республиканцев Гетца обвинили в организации проституции

Экс-конгрессмен от Республиканской парти и бывший сенатор от штата Флорида Мэтт Гетц участвовал в незаконном бизнесе по организации проституции и был замешан в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщается в отчете комиссии Палаты представителей Конгресса США по этике. Это следует из 37-страничного документа, оказавшимся в распоряжении телеканала CBS News.

Расследование профильного комитета пришло к выводу, что Гетцом были «нарушены соответствующие Палате представителей нормы и стандарты поведения, отвергающие проституцию, сексуальное насилие, употребление запрещенных веществ, подкуп подарками, оказание особых преференций и услуг».

В частности комитетом приводятся показания 17-летней жертвы Гетца, а также многих других женщин о незаконном бизнесе Гетца. Согласно отчету, он нарушил пять законов своего штата, находясь на государственной службе.

Ранее Гетц отказался от возможного назначения на официальную должность советника избранного президента США Дональда Трампа. Кандидатуру экс-сенатора, уличенного правоохранителями в употреблении наркотиков, и против которого велось уголовное дело по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации, также опротестовали сотрудники американского Минюста.