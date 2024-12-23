Samsung удвоит память в своих смартфонах

Смартфон Samsung Galaxy S25 получит больше памяти, чем предшественник

Корпорация Samsung решила удвоить объем встроенной памяти в базовых вариантах новых смартфонов. Об этом в X сообщил известный инсайдер Абхишек Ядав.

По информации Ядава, смартфон Galaxy S24 в базовом исполнении будет иметь 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Таким образом, корейская компания впервые оставит свои девайсы без варианта с 8 гигабайтами оперативной памяти. При этом неизвестно, придется ли пользователям доплачивать за апгрейд.

Представленный в начале 2024 года Samsung Galaxy S24 в базе имел 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Если сообщение инсайдера верно, то Samsung увеличит объем оперативной памяти в базовой версии и удвоит встроенную память.

Журналисты издания GSM Arena отметили, что к инсайду стоит относиться с долей скепсиса, однако такое решение Samsung обоснованно. По их словам, многие китайские компании выпускают даже дешевые смартфоны минимум с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти.

В конце декабря авторитетный инсайдер Эван Бласс заявил, что Samsung проведет большую презентацию Galaxy Unpacked 22 января. На мероприятии представят минимум три модели смартфонов — Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.