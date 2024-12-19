Раскрыта дата анонса новых флагманов Samsung

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S25 представят 22 января 2025 года

Южнокорейская корпорация Samsung представит новые смартфоны серии Galaxy S25 22 января. Об этом в своем X сообщил авторитетный инсайдер Эван Бласс.

В распоряжении Бласса оказался постер будущего мероприятия Galaxy Unpacked на итальянском языке. На нем была подтверждена дата презентации флагманских смартфонов. По словам журналистов издания Gadgets360, Samsung еще не раскрывала дату анонса официально — обычно это происходит позже, но слитая Блассом информация соответствует обычному графику выпуска смартфонов корейского бренда.

В рамках мероприятия Samsung должны представить три модели — Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Устройства будут доступны в семи цветовых вариантах. Журналисты профильного медиа GSM Arena предположили, что на Galaxy Unpacked должны показать еще и четвертый смартфон — компактную модель с тонким корпусом Galaxy S25 Slim.

Неизвестно, где Samsung будет проводить мероприятие. Однако журналисты полагают, что презентация состоится в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Обычно она начинается в 10 часов утра по местному времени.

Ранее стало известно, что в США могут запретить продажи смартфонов Motorola из-за патентного спора. Комиссия по международной торговле США (ITC) признала, что производитель устройств Lenovo нарушил патенты компании Ericsson — итоговое решение примут в апреле 2025 года.