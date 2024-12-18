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18:07, 18 декабря 2024Наука и техника

В США собрались запретить смартфоны Motorola

Reuters: в США могут запретить продажи смартфонов Motorola из-за патентов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В США могут запретить продажи смартфонов Motorola из-за патентного спора. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по международной торговле США (ITC) заявила, что корпорация Lenovo нарушила патенты в области 5G, принадлежащие компании Ericsson. Lenovo производит и поставляет в Соединенные Штаты смартфоны под брендом Motorola. Опрошенные агентством эксперты полагают, что власти США теперь могут запретить их продажу.

В первоначальном постановлении ITC говорится, что Lenovo действительно нарушила ряд патентов Ericsson. Последняя подала жалобу на китайскую корпорацию в 2023 году. По словам журналистов Reuters, итоговое решение собрались принять в апреле 2025-го — тогда же ITC может наложить запрет на импорт и продажу устройств Lenovo в регионе.

В поданном Ericsson документе говорилось, что телефоны Motorola Moto G, Edge и Razr нарушили патенты, связанные с беспроводной передачей данных. Производитель смартфонов отверг эти обвинения. Также Lenovo и Ericsson спорят о патентах в Южной Америке, Великобритании, Бразилии и Колумбии.

Lenovo входит в топ-3 по поставкам смартфонов на рынок США по данным CIRP.

В конце ноября стало известно, что в США могут запретить ввоз и продажу смартфонов OnePlus и Motorola. Этого потребовала Samsung Display, которая считает, что компания BOE, которая поставила дисплеи для этих устройств, нарушила ее патенты.

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