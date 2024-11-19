В США запретят продажи некоторых Android-смартфонов

В США могут запретить продажи смартфонов OnePlus и Motorola в 2025 году

В США могут запретить ввоз и продажу смартфонов ряда брендов из-за патентного спора. Об этот сообщает корейское издание The Elec.

Под угрозой запрета оказались Android-смартфоны, имеющие дисплей от BOE. В настоящий момент компания Samsung Display продолжает разбирательство с BOE — первая считает, что производитель дисплеев нарушил некоторые ее патенты.

Передние панели от BOE используют в смартфонах OnePlus и Motorola. Также некоторые версии флагманского Pixel 8 от Google были созданы с использованием OLED-дисплеев от BOE. По словам журналистов медиа, риск запрета импорта в США устройств на основе панелей BOE реален, так как Комиссия по международной торговле США (ITC) вынесла предварительное решение и признала, что некоторые патенты Samsung Display действительно были нарушены.

Журналисты издания 9to5Google отметили, что кроме смартфонов панели BOE применяются в компьютерах — устройствах HP, Asus и других компаний. Производители довольно часто обращаются к BOE, так как они готовы предложить компоненты по скидке. Однако большая часть флагманских смартфонов и компьютеров имеет экраны от Samsung Display.

Итоговое решение комиссии по международной торговле США в рамках разбирательства будет принято в марте 2025 года.

В конце октября власти Индонезии запретили продажи новых смартфонов Apple в стране. Это связано с тем, что американский IT-гигант инвестировал в экономику государства недостаточно средств.