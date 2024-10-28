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15:42, 28 октября 2024Наука и техника

Азиатская страна запретила продажи iPhone

Индонезия запретила продажи iPhone 16 из-за нарушения закона Apple

Фото: Florence Lo / Reuters

Власти Индонезии запретили продажи новых смартфонов Apple в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении Министерства промышленности говорится, что американская корпорация не выполнила требование местного законодательства. По закону, иностранная компания должна использовать в своей продукции не менее 40 процентов компонентов, произведенных в Индонезии.

Ранее в октябре власти Индонезии заявляли, что Apple инвестировала в экономику азиатской страны 1,5 триллиона рупий, что ниже необходимого показателя в 1,7 триллиона рупий. Продажи iPhone 16 приостановлены, при этом компания может и дальше поставлять на местный рынок более старые модели смартфонов.

По словам журналистов агентства, конкуренты Apple — Samsung и Xiaomi — открыли заводы в Индонезии, чтобы соответствовать правилам. Другими способами увеличения инвестиций в экономику назвали закупку компонентов и найм специалистов в Индонезии.

В материале говорится, что Индонезия давно начала ужесточать правила импорта широкого спектра товаров. Время от времени эти меры приводят к дефициту на местном рынке.

В середине сентября продажи iPhone 12 из-за опасного электромагнитного излучения запретили во Франции. Через месяц запрет был снят.

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      Андрей Ставицкий
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