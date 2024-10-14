Продажи iPhone 16 запретят в Индонезии

Индонезия захотела запретить продажи iPhone 16 из-за нарушения закона

Власти Индонезии захотели запретить продажи iPhone 16 в стране из-за нарушения местных законов. Об этом сообщает издание Channel News Asia.

На прошлой неделе министр промышленности Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что американская корпорация Apple не получит сертификацию на продажу новых смартфонов в стране. По его словам, IT-гигант не выполнил определенных обязательств, связанных с инвестициями иностранных компаний в местную промышленность.

«Продление сертификации все еще не завершено, и мы ожидаем дальнейших инвестиций от Apple», — заявил министр. Для получения сертификации TKDN иностранная компания должна использовать в своей продукции не менее 40 процентов компонентов, произведенных в Индонезии.

Сообщается, что Apple допустила истечение срока действия сертификата. Чтобы и дальше продавать свои гаджеты официально, компания должна продлить его. Уточняется, что Apple инвестировала в экономику Индонезии 1,48 триллиона рупий, хотя по договору должна была выделить 1,71 триллиона рупий.

Если Apple не получит сертификат, ей придется завозить iPhone из-за рубежа. В этом случае из-за пошлин стоимость смартфонов увеличится на 15-20 процентов.

Ранее аналитики Techinsights заявили, что компания Apple займет место самого крупного поставщика смартфонов в 2025 году. В отчете говорится, что Apple успешно балансирует между выпуском новых флагманских моделей и продажей старых девайсов по привлекательной цене.