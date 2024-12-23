Рассекречен новый продукт Apple

Bloomberg: Apple выпустит умный дверной звонок с функцией распознавания лиц

Корпорация Apple начала работу над умным дверным звонков с Face ID. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники обозревателя агентства Марка Гурмана рассказали, над каким секретным проектом сейчас работает Apple. Им оказался продукт для умного дома — дверной звонок, связанный с системой HomeKit. Устройство получит встроенный биометрический сенсор Face ID, уже используемый в iPhone, и сможет распознавать лица.

Также в компании намерены выпустить хаб для умного дома и камеры. По словам инсайдера, в компании верят в успех, так как считают, что смогут защитить личные данные пользователей и их жилище. Кроме того, новые домашние устройства позволят Apple продавать больше подписок на облачный сервис iCloud, где потребители смогут хранить архив с видеозаписями.

Марк Гурман выяснил, что проект находится на начальной стадии, и Apple точно не представит гаджеты как минимум до конца 2025 года. Также корпорация может заморозить новые продукты для дома, если посчитает, что они могут нанести репутационный урон. Гурман напомнил, что Apple в том числе отказалась от проекта Apple Car из-за опасений упоминания фирмы в новостях, связанных с дорожными авариями.

Ранее в Bloomberg рассказали, что корпорация Apple планировала продавать свои смартфоны по подписке, но отказалась от этой идеи. Над сервисом работали два года.