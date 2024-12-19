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16:30, 19 декабря 2024Наука и техника

Apple задумывалась о продаже iPhone по подписке

Apple передумала продавать iPhone по подписке с ежемесячными взносами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Американская корпорация Apple планировала продавать свои смартфоны по подписке, но отказалась от этой идеи. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналист агентства и авторитетный инсайдер Марк Гурман рассказал, что в компании рассматривали возможность дистрибуции iPhone в рамках модели подписки. Потребитель мог бы получить устройство бесплатно, ежемесячно платить определенный взнос и после выхода нового смартфона бесплатно получить его.

По информации Гурмана, недавно Apple окончательно передумала запускать эту услугу и распустила команду, которая разрабатывала проект. Изначально в Bloomberg узнали о подписочном сервисе в начале 2022-го — Apple должна была запустить его в конце года, но затем перенесла событие на следующий год.

В материале говорится, что с сервисом продажи iPhone по подписке Apple могла бы увеличить базу пользователей. По словам осведомленных источников, подписочная модель стала бы альтернативой кредиту на смартфон или покупке устройства в рассрочку. Марк Гурман не смог выяснить, почему Apple решила заморозить этот проект.

Ранее стало известно, что компания Apple приняла решение сократить доступность своих фирменных сервисов в России с середины декабря 2024 года. В том числе, в киносервисе Apple TV+ не будут появляться новые релизы, в спортивном сервисе Apple Fitness+ — новые тренировки.

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