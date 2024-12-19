В сервисах Apple станет меньше опций для России

В Apple TV+ и других сервисах компании станет меньше опций для России

Американская компания Apple приняла решение сократить доступность своих фирменных сервисов в России с середины декабря 2024 года. Это первое изменение условий работы Apple на территории страны с весны 2022 года, сообщает iPhones.ru.

Отмечается, что в Apple TV+ ряд новых сериалов и фильмов больше не будет доступен для пользователей из РФ, однако часть контента все еще планируется к выпуску. При этом далее в Apple TV+ будут публиковаться лишь трейлеры новых сериалов и фильмов, но не сами шоу.

В Apple Fitness+ ограничат новые тренировки. Прежде сервис следовал мировым релизам, исключая только те программы, которые содержали недоступные в России треки из Apple Music.

Возможны другие изменения, но подробности о них пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в России подешевел флагманский смартфон Apple. IPhone 16 Pro Max подешевел на российском рынке до 130 тысяч рублей. По словам специалистов, в ноябре девайс оценивали в 155 тысяч рублей и выше — экономия составила более 20 тысяч рублей, или 17 процентов.