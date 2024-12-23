Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов на «Госуслугах»

DLBI: мошенники стали публиковать фейковые номера служб поддержки «Госуслуг»

Мошенники стали создавать поддельные информационные сайты и публиковать на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг», что позволяет им красть аккаунты пользователей портала. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Отмечается, что мошенники придумали новый способ в дополнение к уже используемым схемам, связанным с получением смс-кода. Поддельные номера служб поддержки помогают сайтам подниматься в ТОП поисковых запросов, подчеркнули в DLBI.

«Пока от массового применения таких схем нас отделяют относительно высокая сложность организации масштабных смс-рассылок, а также трудоемкость и длительность поискового продвижения поддельных сайтов. Однако, если те "тесты", которые мы видим сейчас, покажут мошенникам эффективность, техническое решение будет найдено», — рассказал основатель DLBI Ашот Оганесян.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.