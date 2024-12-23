Названа возможная дата слияния Honda и Nissan

Reuters: Honda и Nissan хотят завершить слияние двух концернов к июню 2025 года

Японские автоконцерны Honda и Nissan намерены завершить сделку по слиянию путем создания холдинговой компании к июню 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный о ситуации источник.

После заседания совета директоров 23 декабря производители, вероятно, организуют объединенную пресс-конференцию, рассказал инсайдер. К участию в ней также привлекут компанию Mitsubishi Motors (Nissan принадлежит почти 27 процентов компании — прим. «Ленты.ру»), добавил он.

Если к лету следующего года сделка будет закрыта, то к августу 2026-го акции новой холдинговой компании появятся на бирже, поделился собеседник агентства внутренними планами концернов.

По данным издания, образованный в результате слияния холдинг будет третьим по величине в мире (на первых позициях располагаются Toyota и Volkswagen).

Ранее стало известно, что Honda и Nissan задумались о слиянии на фоне увеличивающейся конкуренции с китайскими производителями и рухнувшего спроса на электромобили. Сделка также упростит привлечение инвестиций для конкуренции с американской Tesla и китайской BYD, писал Financial Times (FT).