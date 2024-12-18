Японские автоконцерны задумались о слиянии из-за конкуренции с Китаем

FT: японские автоконцерны Honda и Nissan задумались о слиянии из-за конкуренции

Японские автоконцерны Honda и Nissan задумались о слиянии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Finacial Times (FT).

Производители обсуждают слияние из-за растущей конкуренции с китайскими компаниями и низким спросом на электромобили. Объединение позволит им создать третьего в мире поставщика после Toyota и Volkswagen. Также это поможет привлечь инвестиции для более успешной конкуренции с американской Tesla и китайской BYD.

Слияние повлияет также на Mitsubishi Motors, где Nissan принадлежит почти 27 процентов — автобренд может стать частью расширенной компании.

Nissan ищет себе нового инвестора на фоне падения продаж в США и Японии — и уже снизил прогноз по операционной прибыли за 2025 финансовый год до 150 миллиардов иен (975 миллионов долларов) с 500 миллиардов иен. Такую смену прогнозов называют неудачей гендиректора Макото Учиды, который пытался добиться рентабельности автоконцерна. Как отмечал ранее FT, компания, которая владела «АвтоВАЗом» через концерн с Renault, столкнулась с риском исчезновения. Сейчас дилеры сбывают автомобили в убыток, производство замедлилось, и ради снижения трат автоконцерну пришлось урезать несколько тысяч рабочих мест и продать часть своей доли в Mitsubishi

Ранее сообщалось, что Nissan уволит девять тысяч сотрудников из-за падения продаж. Автопроизводителю придется сократить рабочие места и снизить производственные мощности на 20 процентов.