Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 18 декабря 2024Экономика

Японские автоконцерны задумались о слиянии из-за конкуренции с Китаем

FT: японские автоконцерны Honda и Nissan задумались о слиянии из-за конкуренции
Вячеслав Агапов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Японские автоконцерны Honda и Nissan задумались о слиянии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Finacial Times (FT).

Производители обсуждают слияние из-за растущей конкуренции с китайскими компаниями и низким спросом на электромобили. Объединение позволит им создать третьего в мире поставщика после Toyota и Volkswagen. Также это поможет привлечь инвестиции для более успешной конкуренции с американской Tesla и китайской BYD.

Слияние повлияет также на Mitsubishi Motors, где Nissan принадлежит почти 27 процентов — автобренд может стать частью расширенной компании.

Nissan ищет себе нового инвестора на фоне падения продаж в США и Японии — и уже снизил прогноз по операционной прибыли за 2025 финансовый год до 150 миллиардов иен (975 миллионов долларов) с 500 миллиардов иен. Такую смену прогнозов называют неудачей гендиректора Макото Учиды, который пытался добиться рентабельности автоконцерна. Как отмечал ранее FT, компания, которая владела «АвтоВАЗом» через концерн с Renault, столкнулась с риском исчезновения. Сейчас дилеры сбывают автомобили в убыток, производство замедлилось, и ради снижения трат автоконцерну пришлось урезать несколько тысяч рабочих мест и продать часть своей доли в Mitsubishi

Ранее сообщалось, что Nissan уволит девять тысяч сотрудников из-за падения продаж. Автопроизводителю придется сократить рабочие места и снизить производственные мощности на 20 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

      Россиянина осудили за поджог пункта сбора гумпомощи для Донбасса и подготовку теракта

      СК возбудил дело на пытавшего российских военных наемника из Бразилии

      Военный эксперт развеял миф о «Радиостанции Судного дня»

      Ветеран «Альфы» выдвинул версию о причине расправы над генералом Российской армии

      Снегоуборочный трактор сбил россиянку и протащил ее три метра

      Одна «уродливая» модель обуви стала трендом

      Алиев назвал условие выхода Армении из ОДКБ

      ФСБ задержала сотрудников одного из управлений Ростехнадзора за миллионные взятки

      Серебро начнет дорожать быстрее золота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше