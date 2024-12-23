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00:33, 24 декабря 2024Наука и техника

Названы возможные задачи танка «Спрут»

ЦАМТО: Росгвардия может применять легкий танк «Спрут» для зачистки территорий
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Легкий плавающий танк 2С25М «Спрут-СДМ1» может быть востребован в частях Росгвардии при зачистке освобожденных территорий. Возможные задачи машины назвали в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

В публикации отмечается, что войска Росгвардии не раз вступали в бой с подразделениями противника в ходе специальной военной операции (СВО). Опыт боевых действий показал, что подобным подразделениям нужны легкие танки.

«Исходя из накопленного опыта, поднимается вопрос о танковых подразделениях в составе Росгвардии. Их можно будет привлекать к "зачистке" освобожденных территорий от ДРГ и мелких подразделений противника. При проведении операций в урбанизированной местности украинские националисты стараются использовать здания в качестве укрытий и укрепленных пунктов. В подобных ситуациях частям Росгвардии однозначно понадобится "Спрут" с его огневой мощью и высокой подвижностью», — пишет автор доклада.

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Авиадесантный плавающий танк «Спрут» вооружен гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров и пулеметами. По огневой мощи гусеничная машина соответствует российским основным танкам. Легкий танк развивает скорость до 70 километров в час по шоссе.

А августе 2023 года в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что государственные испытания «Спрута» завершены. Машина готова к серийному производству.

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