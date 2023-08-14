Стало известно о готовности новой пушки «Спрут-СДМ-1» к серийному производству

«Высокоточные комплексы»: пушка «Спрут-СДМ-1» готова к серийному производству

Новая самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ-1» калибра 125 миллиметров готова к серийному производству. Об этом РИА Новости стало известно от «Высокоточных комплексов».

«Государственные испытания 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М завершены. Машина готова к постановке на серийное производство. После включения в государственный оборонный заказ изделие будет запущено в серию», — заявили во входящем в «Ростех» холдинге.

В мае «Курганмашзавод» сообщил агентству, что поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2С25М, которые по огневой мощи соответствуют танку Т-90МС, в войска могут начать в 2024 году.

В марте предприятие сообщило РИА Новости, что «Спрут-СДМ-1» рекомендовали принять на вооружение Российской армии.