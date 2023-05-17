Противотанковые пушки 2С25М поставят в войска в 2024 году

Поставки самоходных противотанковых пушек 2С25М в ВС России могут начать в 2024 году

Поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек (СПТП) 2С25М, которые по огневой мощи соответствуют танку Т-90МС, в войска могут начать в следующем году. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

«При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — сказали в компании.

Там уточнили, что сейчас идет корректировка конструкторской документации и подготовка ее к предъявлению межведомственной комиссии, которая должна принять решение о готовности машины к серийному выпуску и рекомендовать 2С25М к принятию на вооружение.

2С25М разработали на базе СПТП 2С25 «Спрут-СД» с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М. Машина оснащена гладкоствольной пушкой 2А75-1 калибра 125 миллиметров и современной системой управления огнем.

В апреле в госкорпорации «Ростех» сообщили, что «Курганский машиностроительный завод» внедрит в производство новейшие СПТП 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф.

В марте стало известно, что СПТП 2С25М успешно выдержала государственные испытания. Машину рекомендовали к принятию на вооружение.