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18:46, 30 марта 2023Наука и техника

Российскою пушку «Спрут-СДМ1» рекомендовали к принятию на вооружение

Самоходную пушку 2С25М «Спрут-СДМ1» рекомендовали к принятию на вооружение

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

Модернизированную самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М «Спрут-СДМ1» рекомендовали к принятию на вооружение российской армии. «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») готов к серийному выпуску изделия. Об этом сообщили в холдинге, передает ТАСС.

«Самоходная противотанковая пушка 2С25М успешно выдержала государственные испытания и рекомендована к принятию на вооружение российской армии. В ближайшее время мы готовы начать серийный выпуск изделия, ведутся соответствующие проработки с Минобороны РФ», — говорится в сообщении.

Плавающая машина с противопульным бронированием получила гладкоствольную пушку 2А75-1 калибра 125 миллиметров. В первую очередь 2С25М создают для Воздушно-десантных войск России.

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В октябре 2022 года индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что «Спрут-СДМ1» получит комплекс оптико-электронного подавления (КОЭП) и комплект дополнительного бронирования.

В феврале 2022 года начальник управления НИОКР «Курганмашзавода» Сергей Котелевский рассказал, что орудие «Спрут-СДМ1» можно наводить с другой машины.

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Даниил Иринин
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