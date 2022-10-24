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11:43, 24 октября 2022Наука и техника

Российский «Спрут-СДМ1» получит комплекс подавления

«Ростех»: пушку 2С25М «Спрут-СДМ1» оснастят комплексом оптико-электронного подавления

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российскую самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут-СДМ1» оснастят комплексом оптико-электронного подавления (КОЭП) и комплектом дополнительного бронирования. Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«В настоящее время входящим в "Ростех" холдингом "Высокоточные комплексы" ведется проработка возможности усиления защиты 2С25М путем установки на нее комплекса оптико-электронного подавления, а также комплекта дополнительного бронирования. Данные мероприятия позволят повысить защищенность экипажа и живучесть машины на поле боя», — сказал он.

Авиадесантная машина получила гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров и пулемет. Отмечается, что КОЭП позволяет нарушать работу систем наведения противотанковых управляемых ракет.

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Ранее Оздоев рассказал, что 2С25М сможет вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами с дистанционным подрывом.

В августе в «Ростехе» сообщили, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно выполнил контракт на поставку запасных инструментов и приборов КОЭП для защиты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» от высокоточного оружия.

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Даниил Иринин
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