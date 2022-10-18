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09:36, 18 октября 2022Наука и техника

Российская пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом

«Ростех»: противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Новейшая российская противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с возможностью дистанционного подрыва. Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«В отличие от предшественника, новая версия машины получила возможность вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника», — заявил руководитель.

По его словам, комплекс вооружения предполагает использование бронебойно-подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов, дальность поражения целей которыми прямой наводкой достигает пяти километров.

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В августе исполнительный директор «Курганмашзавод» Петр Тюков заявил, что предприятие впервые представит самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М в новой комплектации на форуме «Армия-2022».

В том же месяце первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены.

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Иван Потапов
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