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В России покажут самоходную пушку 2С25М в новой комплектации

«Курганмашзавод» покажет на «Армии-2022» самоходную пушку 2С25М в новой комплектации

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Российское предприятие «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») впервые представит самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М в новой комплектации на форуме «Армия-2022». Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков.

«Модернизированную 125-миллиметровую самоходную противотанковую пушку 2С25 участники форума и гости увидят в новой комплектации. На СПТП будет установлен добавочный комплект дополнительной защиты, повышающий стойкость к поражению боеприпасами. При этом у машины на прежнем уровне будет сохранена плавучесть и остойчивость на воде. Еще одна фишка СПТП 2С25М — комплекс оптико-электронного подавления. Он гарантирует защиту от приближающихся ракет или облучения лазером», — сообщил он.

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Тюков добавил, что машина получила видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор при движении машины. Камеры позволяют снизить утомляемость механика-водителя.

Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил о завершении государственных испытаний модернизированной СПТП 2С25.

В июле 2021 года стало известно, что легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел первый этап государственных испытаний в морских условиях. Машина показала высокие водоходные качества.

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Даниил Иринин
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