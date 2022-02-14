Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Плавающий танк «Спрут» смогут дистанционно наводить на цель

Модернизированный легкий танк «Спрут» получил уникальную систему управления огнем

Фото: Виталий Кузьмин

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую считают легким танком, получила уникальную систему управления огнем. Командир плавающей машины сможет дистанционно наводить орудие на цель. Об этом начальник управления НИОКР Курганмашзавода Сергей Котелевский рассказал в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Если старший начальник обнаружил цель, а машина ее не видит, он с другой машины может дать сюда указание, и она автоматически наводит ствол на эту цель», — сообщил Котелевский.

Командир модернизированной машины получил собственный прицел, который позволяет влиять на выбор цели, а также наводить орудие. Также командир имеет возможность дистанционного управления пулеметной установкой. Это служит для поражения воздушных целей и легкобронированной техники.

Материалы по теме:
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени» Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени»Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
14 июля
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

Начальник управления НИОКР отметил, что возможности машины подтвердили на государственных испытаниях. По словам Котелевского, в других машинах пока не реализовали подобные возможности системы управления огнем.

В январе индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев отметил, что госиспытания самоходной пушки «Спрут-СМД1» завершат в первом квартале 2022 году.

В сентябре машину сбросили с вышки в рамках проверки на прочность. В ходе проверки возможностей машины при десантировании системы танка не пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
ОКР отреагировал на решение CAS о допуске Валиевой до Олимпиады
Обвиненного в убийстве любовницы главу Раменского района взяли под стражу
«Коктейль» из вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» признали безопасным
Россияне раскрыли свою любимую одежду для свидания
Россиян предупредили о подорожании игрушек и товаров для творчества
Виталий Кличко заявил о подготовке к эвакуации киевлян
Украинский депутат призвал спецслужбы убить Байдена
Кремль отреагировал на отмену награждения командного турнира фигуристов на ОИ
Плавающий танк «Спрут» смогут дистанционно наводить на цель
Названы самые романтичные города России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.