Плавающий танк «Спрут» смогут дистанционно наводить на цель

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую считают легким танком, получила уникальную систему управления огнем. Командир плавающей машины сможет дистанционно наводить орудие на цель. Об этом начальник управления НИОКР Курганмашзавода Сергей Котелевский рассказал в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Если старший начальник обнаружил цель, а машина ее не видит, он с другой машины может дать сюда указание, и она автоматически наводит ствол на эту цель», — сообщил Котелевский.

Командир модернизированной машины получил собственный прицел, который позволяет влиять на выбор цели, а также наводить орудие. Также командир имеет возможность дистанционного управления пулеметной установкой. Это служит для поражения воздушных целей и легкобронированной техники.

Начальник управления НИОКР отметил, что возможности машины подтвердили на государственных испытаниях. По словам Котелевского, в других машинах пока не реализовали подобные возможности системы управления огнем.

В январе индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев отметил, что госиспытания самоходной пушки «Спрут-СМД1» завершат в первом квартале 2022 году.

В сентябре машину сбросили с вышки в рамках проверки на прочность. В ходе проверки возможностей машины при десантировании системы танка не пострадали.