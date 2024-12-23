Назван способ обнаружить опасную зарядку для смартфонов

PCWorld: зарядку, созданную для кражи данных, может выдать качество аксессуара

Журналисты издания PCWorld рассказали, как обнаружить USB-зарядку, которая может похитить данные со смартфона. Материал доступен на сайте медиа.

Специалисты напомнили, что пользователи уже находили зарядные устройства, ворующие данные с девайсов пользователей. Авторы отметили, что подобные гаджеты могут встречаться в общественных местах, поэтому лучше отказаться от использования чужих аксессуаров.

Авторы назвали еще один способ обнаружить опасную для смартфона и личных данных USB-зарядку. Они заметили, что модифицированные кабели и адаптеры со встроенным шпионским оборудованием обычно выдает некачественное исполнение — например, нестандартная ширина провода, дополнительные индикаторы или неаккуратно сваренные швы.

Кроме того специалисты рекомендовали приобретать зарядки только в проверенных магазинах и у известных поставщиков. Также в материале отмечается, что операционная система некоторых смартфонов позволяет блокировать передачу данных при подключении аксессуаров к устройству. В этом случае даже опасная зарядка будет только заряжать батарею гаджета и не получит доступ к данным.

В начале декабря специалист по безопасности Джон Брунер рассказал о существовании USB-кабелей для кражи данных. Внешне такие опасные аксессуары выглядят как обычные зарядки для смартфонов.