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15:26, 23 декабря 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили НЛО в небе

Пилоты летевшего из Стамбула в Москву Boeing заметили НЛО в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты летевшего из Турции в Россию самолета с пассажирами на борту заметили неопознанные летающие объекты (НЛО) в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Стамбула в Москвы Boeing 737–800 21 декабря. Во время полета над Минеральными Водами экипаж доложил о наблюдении двух объектов в виде огней прямо по курсу следования лайнера.

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Отмечается, что угроза безопасности полета отсутствовала. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка в столичной авиагавани Шереметьево прошла благополучно.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании заметили неизвестные объекты в небе во время полета. Инцидент случился 18 декабря на борту летевшего из Стамбула в Москву Boeing 737–800. Экипаж доложил о наблюдении связки шаров темного цвета с правой стороны от лайнера на высоте 1,1 тысячи метров.

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