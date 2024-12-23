Пилоты самолета с россиянами на борту заметили НЛО в небе

Пилоты летевшего из Стамбула в Москву Boeing заметили НЛО в небе

Пилоты летевшего из Турции в Россию самолета с пассажирами на борту заметили неопознанные летающие объекты (НЛО) в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Стамбула в Москвы Boeing 737–800 21 декабря. Во время полета над Минеральными Водами экипаж доложил о наблюдении двух объектов в виде огней прямо по курсу следования лайнера.

Отмечается, что угроза безопасности полета отсутствовала. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка в столичной авиагавани Шереметьево прошла благополучно.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании заметили неизвестные объекты в небе во время полета. Инцидент случился 18 декабря на борту летевшего из Стамбула в Москву Boeing 737–800. Экипаж доложил о наблюдении связки шаров темного цвета с правой стороны от лайнера на высоте 1,1 тысячи метров.