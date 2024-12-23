После взрыва на территории бывшего российского завода возбудили дело

СК возбудил дело после взрыва на бывшем заводе в Абакане с 2 погибшими

При взрыве на территории бывшего российского завода пострадали люди

Начало событий в новости При взрыве на территории бывшего российского завода пострадали люди

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, унесшего жизни двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело возбуждено по части 3 статьи 216 («Нарушение правил безопасности при ведении газоопасных работ, повлекшего гибель и травмирование сотрудников предприятия») УК РФ.

По версии следствия, сотрудники компании «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы на территории завода 23 декабря. При сварке резервуара для воды произошел хлопок, в результате которого пострадал ряд сотрудников фирмы. Двоих из них не удалось спасти.

