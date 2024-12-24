После взрыва с двумя жертвами на заводе в Хакасии задержали начальника цеха

В Абакане задержали начальника цеха после взрыва на заводе и гибели двух людей

После взрыва на территории бывшего российского завода возбудили дело

Начало событий в новости После взрыва на территории бывшего российского завода возбудили дело

Сотрудники силовых структур задержали начальника сборочного цеха компании «Корпорация Лесмаш» после взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, унесшего жизни двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

С задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, сотрудники «Корпорации Лесмаш» проводили газосварочные работы на территории завода в понедельник, 23 декабря. При сварке резервуара для воды произошел хлопок, в результате которого пострадали шесть сотрудников фирмы. Двоих из них не удалось спасти, остальные госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 («Нарушение правил безопасности при ведении газоопасных работ, повлекшего гибель и травмирование сотрудников предприятия») УК РФ.

