После взрыва с двумя жертвами на заводе в Хакасии задержали начальника цеха

Сотрудники силовых структур задержали начальника сборочного цеха компании «Корпорация Лесмаш» после взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, унесшего жизни двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
С задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии следствия, сотрудники «Корпорации Лесмаш» проводили газосварочные работы на территории завода в понедельник, 23 декабря. При сварке резервуара для воды произошел хлопок, в результате которого пострадали шесть сотрудников фирмы. Двоих из них не удалось спасти, остальные госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 («Нарушение правил безопасности при ведении газоопасных работ, повлекшего гибель и травмирование сотрудников предприятия») УК РФ.